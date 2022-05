Enquanto o Brasil inteiro se mobiliza em torno das eleições nacionais do próximo outubro, em Vilhena a classe política se mantém em clima de expectativa diante da possibilidade da realização de um pleito municipal agregado ao outro processo eleitoral (leia mais AQUI).

Isso porque há um recurso pendente concluso no processo que acabou por cassar o mandato do prefeito Eduardo Japonês e da vice-prefeita Patrícia da Glória, a respeito do qual espera-se decisão em curto prazo.

Se a decisão acontecer ainda este ano, novas eleições municipais devem ser convocadas e, apesar do julgamento ocorrer em âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, a instância estadual, fontes do Extra de Rondônia garantem que Eduardo e Patrícia podem até recorrer da sentença, porém fora do cargo.

E a expectativa em torno deste caso é muito grande, posto que, inclusive, pode alterar a configuração das candidaturas aos cargos eletivos que estarão em disputa este ano, uma vez que há políticos que hoje estão com pré-candidaturas anunciadas à cargos legislativos que têm interesse em concorrer a prefeito do Município numa eventual eleição suplementar.

Em virtude dessa perspectiva, a ansiedade em torno do agendamento do processo na pauta do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RO), que pode acontecer a qualquer momento, só aumenta na medida em que se aproximam as datas das convenções partidárias.