O Sistema OCB/RO em parceria com o SEBRAE, realiza nesta quinta-feira, 19, o lançamento do projeto RondoCoop Agro, que visa desenvolver as cooperativas do ramo agropecuário do estado de Rondônia, por meio de ações institucionais estruturantes e sistêmicas, proporcionando assim, alianças estratégicas para fortalecer o negócio cooperativo e gerar renda e oportunidade aos produtores e cooperados.

O lançamento do projeto acontecerá às 9h na sede do Sistema OCB/RO, localizado da Rua Paulo Macalão, 4675, Flodoaldo Pontes Pinto, com a presença de instituições parceiras.

RONDOCOOP AGRO

A princípio, o projeto propõe ações de diagnóstico situacional para as cooperativas, listando suas dificuldades e pontos de melhoria. O segundo passo é criar Planos de Ação para sanar as deficiências sinalizadas, juntamente com o acompanhamento de ações prioritárias em forma de soluções de gestão assistida.

“Entendemos que precisamos desse contato direto com as cooperativas do ramo agro para podermos construir juntos ações práticas de acordo com a necessidade de cada uma. Nesses casos, ser assertivo é essencial, pois assim conseguiremos resultados mais eficientes e eficazes para somar esforços às lideranças cooperativistas e enfrentar juntos os desafios”, destacou o presidente do Sistema OCB Rondônia, Salatiel Rodrigues.

O projeto conta com a parceria da Superintendência Federal de Agricultura (SFA – MAPA/RO), Sebrae Rondônia, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/RO), Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), Secretaria de Estado de Agricultura (SEAGRI), Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEMAGRIC) e Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER-RO), dentre outras instituições.