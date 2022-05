Na noite de terça-feira, 17, a Polícia Militar (PM) fechou uma boca de fumo, prendeu um traficante, apreendeu drogas, dinheiro e dois adolescentes portando entorpecentes, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição fazia ronda de rotina pela Avenida Tancredo de Almeida Neves, quando próximo à Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Eldorado, observaram dois homens que ao perceberem a presença da viatura agiram de forma que chamou a atenção dos militares.

Com isso, os suspeitos foram abordados e em revista pessoal foram localizados em suas vestes substancia aparentando ser cocaína e maconha.

Os suspeitos relataram que eram menores de idade, e apontaram o endereço de uma casa na Rua 1703, no bairro Jardim Primavera, onde haviam comprado a droga por R$ 250,00 de um homem conhecido por “Capital”.

Os militares foram ao local e com autorização do proprietário do imóvel revistou o local e encontraram certa quantia de substancia análoga a cocaína, maconha e crack.

O traficante disse que estava vendendo drogas para complementar a renda familiar. Na casa, além do traficante, haviam mais dois homens, e um deles usava tornozeleira eletrônica coberta com papel alumínio.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.