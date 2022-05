Hoje vamos te ensinar como escrever legendas que podem fazer sucesso nas redes sociais e até mesmo como você pode turbinar as suas publicações com essas frases.

Com o avanço das redes sociais, é preciso fazer o uso de diversas ferramentas para se manter na ativa e até mesmo alcançar o sucesso desejado na plataforma digital.

Hoje a grande maioria das redes sociais são totalmente visuais, contando com diversos vídeos e fotos postadas diariamente que prendem o seguidor real.

Para isso, temos o auxílio de legendas das redes sociais, onde podem aumentar o engajamento dos seus seguidores, com frases para filho tumblr ou frase para fotos nas redes sociais.

Você provavelmente já viu uma pessoa com grande seguidores postando fotos sem legendas e acabam ganhando diversas curtidas, mas isso acontece porque a pessoa já tem uma fama construída na plataforma.

Mas isso pode não acontecer quando se trata de um perfil pequeno dentro dessa multidão de usuários da plataforma.

Com isso chegamos até a humanização de marca, onde não é somente aparecer nos stories diariamente, mas sim a aproximação que você possui no seu perfil com os seus seguidores ou clientes.

A comunicação visual hoje é muito importante no meio digital, por isso, quando for colocar uma legenda em suas fotos ou publicações é preciso que a sua mensagem seja clara e tenha uma conversão facilitada.

Apesar de tudo, não é preciso um tamanho ideal para a mensagem que você quer passar, use quantas linhas forem preciso. Mas lembre-se que por se tratar de uma rede totalmente visual, as frases mais curtas são ideais.

Porém, tudo depende do seu público, se as pessoas que te seguem gostarem de conteúdos mais prolongados o ideal é que ele realmente tenha um grande texto ou legenda.

Portanto, defina corretamente a mensagem que você quer transmitir para o seu público. Caso seja uma publicidade ou campanha, use a legenda para explicar sobre o produto ou a empresa.

Contudo, é necessário se atentar aos erros de português ou até mesmo o tipo de publicação, se for uma foto aleatória cotidiana, não faz muito sentido postar uma legenda muito prolongada.

Fazer o uso de “Call to action” (CTA), também pode dar muito certo para uma boa legenda, dar esses gatilhos de “Clique e compre”, “Compartilhe com seus amigos”, “Marque um amigo”, tudo isso são alguns exemplos de CTA que você pode usar em suas postagens.

Entretanto, o uso precisa ser alinhado com a legenda que você for usar, ela precisa fazer sentido com a frase para ele ser certeiro no público.

Como falamos, tome muito cuidado com os erros de português apresentados em sua frase, isso acaba incomodando muitos os leitores. Além de erros, o tom que vai ser usado nas legendas também é muito importante.

Para isso você precisa ter o seu público alvo bem definido, se a sua mensagem é para uma faixa etária de pessoas entre 40 a 60 anos, não é recomendado o uso de gírias e bordões jovens.

Além de todas as dicas você precisa também ter um bom conteúdo, uma formatação boa e uma comunicação visual definida. Tudo isso pode interferir na hora de fazer sucesso dentro das redes sociais.

Portanto, observe mais para o que o seu público deseja e crie estratégias para eles serem atingidos.