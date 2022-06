Acidente envolvendo uma moto CG Titan 125, placa de Corumbiara e um carro Chevrolet Spin com placa de Porto Velho, aconteceu na tarde desta quarta-feira, 8, em Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto A.J.A., de 41 anos, tinha como carona J.S.R., de 16 anos, e trafegava pela Avenida Tapajós, quando no cruzamento com a Rua Rogério Weber, colidiu com o carro.

Na colisão, a condutora do carro sofreu leves escoriações. Já o condutor da motocicleta e a carona sofreram vários ferimentos, entre eles suspeitas de fraturas.

As vítimas foram levadas para Hospital Municipal Dr. Pedro Grangeiro Xavier e depois encaminhadas para o Hospital Regional Vilhena (HRV).