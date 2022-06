Se tornar um milionário não é uma tarefa fácil. Ou você cria uma empresa de sucesso ou ganha na loteria. Em qualquer um dos cenários você vai encontrar dificuldades que farão desta uma tarefa quase impossível.

No entanto, no caso das loterias, sejam elas feitas em casas lotéricas ou loterias online, sorte é a única coisa que você vai precisar ter para ter uma chance, mesmo que pequena, de faturar o prêmio principal do sorteio.

Na mega-sena, por exemplo, com 6 números suas chances são de 1 em 50 milhões de ganhar.

Parece desanimar, mas, a escolha dos números pode aumentar essas chances e te deixar um pouco mais perto do prêmio máximo. Não vou prometer garantia de vitória, mas, um pouco mais de confiança você vai conseguir aqui. Confira!

Escolhendo os números

O primeiro passo para começar a pensar em ganhar na loteria é a escolha dos números para apostar. Pensar bem aqui pode ser o fator decisivo para a sua vitória. Não pretendo dar falsas esperanças, mas, existem fatores a considerar.

Por exemplo, a frequência que determinado número é sorteado. Quais sequências se repetem ou quais as chances de se repetirem em sorteios futuros. Novamente voltamos ao segundo fator muito importante para a sua vitória. A sorte.

Algo que você precisa saber também, antes de tudo, é que a loteria não é uma ciência exata, assim como muitas outras coisas, não se pode calcular com exatidão quais números vão cair no próximo sorteio, se algum vai se repetir ou em qualquer momento a probabilidade acontece.

Vão existir ocasiões onde uma sequência pode ser sorteada, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou dezenas sequenciais como 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Então, literalmente qualquer sequência numérica, até 60, pode ser sorteada, bem como números muito aleatórios.

Geometria da escolha

Uma técnica para escolher os números que alguns jogadores usam é se aproveitar de formas geométricas e designs do tipo para organizar os números em colunas de 60. Como estrelas, triângulos, quadrados, linhas, círculos e o que mais você pensar.

A escolha é de cada um, e todos acabam formulando seu próprio jeito de escolher suas apostas. Pessoalmente, eu utilizo estrelas de 5 pontas, vou te ensinar esse método.

Faça uma estrela com cinco pontas em cada ponta coloque um número, isso inclui as pontas externas da estrela e as internas, onde cada uma das pontas se encontram. Cada estrela possui 5 pontas externas e 5 internas. Ou seja, uma sequência de 1 a 1 em cada estrela.

Agora faça 6 estrelas, colocando-as uma dentro da outra. Da maior para a menor de moto as pontas ficam alinhadas uma com as outras. Você não precisa escrever os números em sequência em cada ponta, pode aleatórias, mas todas precisam ter 10 números diferentes.

Escolha os números de acordo com a ordem na qual as pontas estão alinhadas. Pronto, você tem vários jogos com 6 números.

Existem escolhas milagrosas para garantir a vitória?

Não existe sequência milagrosa, como estou dizendo desde o início, as apostas são definidas mais pela sorte do que pela matemática. Não é uma ciência exata ou padronizada. A aleatoriedade de cada jogo faz com que cada jogo seja único.

Mas, não é segredo que acertar 6 números dentre os 60 disponíveis é uma tarefa difícil, você sempre tem a opção de aumentar a aposta, já que a mega-sena permite apostas de 6 números até 15 números por jogo.

Mas, lembre-se que, quanto mais números, maior será o valor pago por aposta. E mesmo que a chance e acerto aumentem muito, isso não é uma garantia. lembrando, você também pode apostar em loterias online pelo site oficial ou pelo aplicativo.