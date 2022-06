A primeira-dama do Município de Porto Velho, Ieda Chaves, concedeu entrevista à reportagem do Extra de Rondônia nesta semana, momento em que comentou a respeito de sua pré-candidatura a deputada estadual.

Filiada ao União Brasil, Ieda, que é esposa do prefeito Hildon Chaves, disse que conseguirá alcançar melhores objetivos em várias áreas através de um mandato.

Contudo, por estar envolvida, de forma voluntária, às ações sociais, ela disse que uma de suas prioridades será o apoio a esse segmento, sem esquecer o setor empresarial. “Trabalhei na área gerando emprego e renda e entendo a posição dos empresários, que são importantes na movimentação da economia local e estadual”, analisa.

Com a experiência de quem empreendeu na odontologia, no setor educacional e na filantropia, ela não apenas quer implementar ações na capital, como também estender suas atividades aos municípios do interior do Estado.

Ieda também ressaltou a importância das associações de bairros e quer a implantação de Núcleos de Apoio para orientar as pessoas nesse sentido. Outro projeto é o Banco do Povo, envolvendo microempreendedores.

Sobre o União Brasil, sigla à qual está filiada, Ieda disse que a legenda tem nos quadros nomes fortes com muito potencial eleitoral. “E todos estaremos juntos e unidos na disputa”, observa.

A pré-candidata também informou que estará visitando os municípios do Cone Sul no início de julho. “Todos podem esperar o compromisso de uma pessoa que vai trabalhar com muita seriedade, transparência e ouvindo sempre as pessoas. Não serei parlamentar de gabinete. Estarei ouvindo as demandas e analisando que a população precisa”, encerrou.

EMPREENDEDORISMO

Graduada em odontologia com mestrado em ciências da saúde, Ieda Chaves atuou como dentista, na gestão do próprio consultório e administrou o maior grupo educacional da região norte, com faculdades em diferentes cidades de Rondônia, Mato Grosso e Acre.