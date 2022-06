A rondoniense de Guajará-Mirim Sofia Andrade há algum tempo se tornou conhecida como uma das mais ferrenhas defensoras públicas do presidente Jair Bolsonaro em Rondônia, através de suas redes sociais, particularmente, a partir do início do período da pandemia.

Porém, a militante, que esteve em Vilhena nessa semana, disse que já tem fascínio pela política há muito tempo, desde a adolescência, quando seu pai foi vereador, como relatou em visita à redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 24,

Atenta aos acontecimentos do setor desde aquela época, ela também se decepcionou com a corrupção e os desmandos que permeiam a política brasileira desde sempre, mas a partir de 2.013 teve o que considera uma espécie de despertar quando conheceu através dos meios de comunicação o então deputado federal Jair Bolsonaro, com cujas ideias se identificou.

Desde então vem militando em suas redes sociais, ação que ela intensificou a partir da pandemia, quando despertou a atenção de milhares de pessoas e começou a receber convites para ingressar oficialmente na política. Chegou a recusar convites para ser candidata a vereadora da capital, onde reside e é empresária há muitos anos, mas agora se diz “convocada” pelo PL para concorrer a deputada federal, construindo então o projeto de pré-candidatura que está desenvolvendo nesta fase do ano político.

Ela estabelece seu perfil como de uma pessoa “conservadora, armamentista, cristã e patriota”, e defende valores da família e tradições, tendo convicção que são as mesmas bandeiras do presidente. Apesar do amor que afirma sentir por Bolsonaro, ela diz não ter político de estimação, e que será sempre contra a corrupção, não importa de onde vier.

Acerca de seu projeto político, ela afirma estar honrada por aferir através de pesquisas que seu nome é bem cotado para a disputa, e que seria ainda mais confortável disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, mas entende que o presidente Bolsonaro precisará de uma bancada mais alinhada aos seus propósitos no Congresso Nacional caso seja reeleito, acreditando que não foi possível ele fazer mais pelo país justamente por essa falta de mais deputados e senadores afinados com suas propostas e projetos.

Para Rondônia, ela garante que pretende lutar pela descentralização do sistema de Saúde, defender uma atuação mais integrada entre a bancada federal e governo do Estado em torno de um projeto de desenvolvimento para Rondônia, melhorar a qualificação dos rondonienses através de ensino de qualidade e diversificado no interior, e ainda trabalhar pela duplicação e privatização da BR 364, única saída que vê para que a rodovia receba investimentos capazes de atender a demanda existente no setor dos transportes do Estado.

Sofia Andrade também se compromete a ser uma deputada presente nos municípios, com prestação de contas periódicas à sociedade, “e não de quatro em quatro anos como sempre acontece”.