Um homem ainda não identificado morreu no final da manhã desde sábado, 25, logo após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Vilhena.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima foi esfaqueada no bairro Embratel, conseguiu correr até uma casa na Rua 626, chamando pela sua mãe.

Contudo, foi socorrido a UPA, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Informação ainda dá conta que a vítima era irmão de uma sargento da PM.

Mais informação a qualquer momento