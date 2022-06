Na manhã deste domingo, 26, a Policial Militar (PM) foi acionada por populares na Rua 1709, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, onde informação dava conta que um casal estava em desentendimento no meio da rua.

Ao chegar ao local, a polícia identificou a vítima, e em contato com ela, disse aos militares que na noite anterior encontrou mensagens de texto no WhatsApp do marido e que ele estava a traindo, com isso, haviam discutido.

Contudo, ela saiu de casa, e nesta manhã voltou para pegar suas coisas, porém o companheiro havia cortado algumas roupas e jogado na rua, novamente entraram em discussão e ele teria partido para cima dela, ela correu e chamou um amigo que é Uber para dar apoio.

Diante dos fatos, o casal foi levado para a delegacia para registro da ocorrência.