Serão firmados nesta quarta-feira (29) convênios entre o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia e 11 prefeituras do Estado para a implantação de sinalização de trânsito no valor de R$ 27.378.880,57 (vinte e sete milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos).

O evento acontece a partir das 10h na Coordenadoria Metropolitana de Trânsito – Cometran, localizado à Rua Santa Bárbara, 4500 – setor Industrial, em Porto Velho.

O diretor-geral do Detran Rondônia, Paulo Higo Ferreira de Almeida destacou a importância dos convênios para implementação de sinalização horizontal e vertical de trânsito para os municípios de: Alto Paraíso; Cacoal; Guajará-Mirim; Ji-Paraná; Monte Negro; Presidente Médici; Porto Velho; Rolim de Moura; Urupá; Vale do Anari e Vilhena.

“Uma cidade com boa sinalização de trânsito evita acidentes e o Governo de Rondônia, por meio do Detran tem trabalhado em parceria com os municípios para garantir a segurança viária”, afirmou Paulo Higo.

A cerimônia de assinatura de convênio vai contar com a presença do governador Marcos Rocha e dos prefeitos que serão contemplados com os recursos. De acordo com o convênio, os municípios vão receber os seguintes valores:

Alto Paraíso – R$ 169.494,03 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e três centavos);

Urupá – R$ 517.445,77 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos0;

Monte Negro – R$ 1.096.764,67 (um milhão, noventa e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos);

Ji-Paraná – R$ 9.072.369,87 ( nove milhões, setenta e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos);

Vale do Anari – R$ 701.228,09 (setecentos e um mil, duzentos e vinte e oito reais e nove centavos);

Guajará Mirim – R$ 866.389,07 (oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e sete centavos);

Cacoal – R$ 441.614,97 (quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e catorze reais e noventa e sete centavos);

Rolim de Moura – R$ 1.223.672,56 (um milhão, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);

Presidente Médici – R$ 589.901,54 (quinhentos e oitenta e nove mil, novecentos e um reais e cinquenta e quatro centavos);

Vilhena – R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) e

Porto Velho R$ 10.000.000,00 (dez milhões) – totalizando o monte de 27.378.880,57 (vinte e sete milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos).

No evento, a direção do Detran fará a entrega dos veículos novos personalizados tipo Pick-Up e Furgão que foram adquiridos para suprir as necessidades da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito – Dtfat e Diretoria Técnica de Educação de Trânsito – Dtet.

Os veículos vão atender as regionais de Porto Velho; Guajará Mirim; Ariquemes, Jaru, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena.