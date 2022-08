A Prefeitura Municipal de Corumbiara através da parceria da Secretaria de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação têm contribuindo para que os atletas do município possam participar de campeonatos, inclusive de karatê que acontece de forma intermunicipal.

O município foi representado por 10 atletas na 7ª Copa Pequeno Dragão de Karatê que aconteceu no município de Rolim de Moura, nos dias 20 e 21 de agosto.

“Conheço os inúmeros benefícios que a prática de esporte proporciona na vida de crianças, jovens e adolescentes, podemos destacar o desenvolvimento da autoestima, a capacitação para liderança, trabalho em equipe, além de prevenção a obesidade e problemas cardiovasculares. Por isso sempre incentivo as diversas modalidades de esporte”, comenta Leandro Teixeira (prefeito).

De acordo com o prefeito, os atletas puderam estar presentes no campeonato através do projeto “Arte e Vida”, da academia Nakayama de Colorado, onde tiveram um bom desempenho nas competições, conquistando um quantitativo de 08 medalhas.

O projeto “Arte e Vida” é desenvolvida através da Secretaria de Assistência Social e realiza atividades de karatê para crianças, jovens e adolescentes que fazem parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, projeto este que conta com uma filial no distrito de Vitória da União, uma importante iniciativa que tem se fortalecido cada vez mais.