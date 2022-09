Cacoal realizará o 7° Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café – Concafé, evento que vai acontecer nos dias 21 e 22 de setembro.

A organização das competições está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater, Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril – Idaron, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Ifro e Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas – Sebrae.

O evento é público e gratuito, sendo realizado no Espaço Beira Rio, complexo construído às margens da RO-383, saída da cidade para Rolim de Moura, onde também acontece o 1º Campeonato de Baristas com Desafio de Robustas Amazônicos KOAR Rondônia. De acordo com o secretário da Seagri, Janderson Dalazen, “os concursos visam identificar, premiar e promover os cafés Robustas Amazônicos produzidos com sustentabilidade no Estado, além de agregar valor à produção, possibilitando maiores ganhos para o produtor acessar melhores mercados, e assim consolidar como instrumento de promoção do desenvolvimento territorial”, destacou o secretário.

No 7º Concafé, foram registradas 157 inscrições, de produtores de 20 municípios diferentes do Estado. Na edição anterior, em 2021, 100 cafeicultores alcançaram nota superior a 80 pontos. “O Concafé é uma forma de reconhecer e valorizar a dedicação dos produtores rurais. Nossos cafeicultores têm cultivado grãos cada vez melhores e mais pontuados e contribuem para alavancar a cafeicultura rondoniense, produzindo aqui, cafés que são exportados para diversos países do mundo”, finalizou o secretário.

PREMIAÇÃO

Para o 7º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia 2022, que deve reunir os maiores produtores de café robusta do Estado, as premiações concorrendo a R$ 353.750,00 (trezentos e cinquenta e três mil e setecentos e cinquenta reais) em prêmios, sendo que o primeiro colocado vai receber um trator cafeeiro cabinado, no valor de R$ 250 mil.

PROGRAMAÇÃO

21 DE SETEMBRO

08h30 – Abertura

9h – Campeonato de Baristas: 1ºDesafio de Robustas Amazônicos KOAR Rondônia.

10h30 – Minicurso Classificação Física de Cafés Robustas. Noções básicas sobre defeitos e impactos na qualidade do café, com o assistente estadual de fiscalização agropecuária da Idaron, Jean Ramos dos Santos.

12h – Intervalo para o almoço.

13h30 – Palestra: Valorização da marca e competitividade com a coordenadora do Sebrae Nacional, Carmem Lúcia Souza.

14h15 – Oficina: Tipos e Efeitos da Torra do Café com o extensionista rural da Emater/RO, Wesley Gama.

15h30 – Workshop: Habilidades sensoriais e Cupping dos Cafés Robustas Amazônicos com Daniela Dalazen, Q Robusta Grader, Emater/RO.

16h45 – Oficina: Métodos de Extração para Cafés Especiais, com o barista Gabriel Guimarães.

18h – Encerramento

22 DE SETEMBRO

08h – Prova final do Desafio de Robustas Amazônicos Filtrados KOAR Rondônia.

10h – Abertura

11h – Premiação Concafé e Desafio de Robustas Amazônicos Filtrados KOAR Rondônia.