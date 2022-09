Mesmo com a margem de erro, uma das pesquisas, realizadas por dois institutos diferentes, em Rondônia, não retratou a realidade, porque os números estão muito distantes uma da outra, feitas com uma pequena diferença de horas, ambas na mesma semana.

A Real Time/Big Data foi realizada entre os dias 13 e 14, ouviu mil pessoas, presencialmente, em todas as regiões do Estado e foi registrada da na Justiça Eleitoral, sob o número RO-02461/2022. Colocou Marcos Rocha com 38 por cento e Marcos Rogério com 22, ou seja, uma diferença de 16 pontos percentuais. Para o Senado, deu empate entre os três principais nomes, Mariana Carvalho, Jaqueline Cassol e Expedito Júnior.

Na primeira pesquisa do Ipec, depois proibida pela Justiça, a pedido do senador Marcos Rogério, a diferença entre eles era de 17 pontos (30 a 13). Nesta nova pesquisa do Ipec, realizada entre os dias 14 e 16, divulgada no final de semana, foram ouvidas 800 pessoas, em 27 cidades. Ela está registrada com o número RO 00204/2022. O Ipec, neste novo levantamento, aumentou a votação de Marcos Rocha para 38 pontos, mas mais que dobrou o percentual dado a Marcos Rogério, de 13 para 27 pontos, o que teria acontecido em cerca de duas semanas. A diferença, para o Ipec, caiu para 11 pontos. O que teria acontecido para, de um levantamento para o outro, os números para a corrida ao Governo serem muito diferentes? E agora, qual das duas pesquisas retrata maior proximidade com o que vai acontecer nas urnas?

Pior ainda foi a situação relacionada com a corrida pelo Senado. O Real Time/Big Data deu 21 pontos a Mariana, 21 para Jaqueline e 20 para Expedito. Ou seja: um empate triplo. Feita quase que de forma simultânea, no mesmo período, o Ipec aponta Mariana bem à frente, com 26 pontos: Expedito em segundo com 19 e Jaqueline Cassol com apenas 14. Feitas no mesmo período de tempo, ao mesmo tempo, Mariana teria crescido cinco pontos; Expedito um ponto e Jaqueline teria despencado, perdendo oito pontos.

Ou seja, uma das duas pesquisas não está dando o quadro correto, o retrato exato do momento. Estará empatado o trio, como diz a Real Time ou Mariana está bem à frente, como informa o Ipec. No caso do governo, como, também no mesmo período, uma pesquisa coloca o atual Governador com 16 pontos e, na outra, com 11? Numa, Marcos Rogério estaria quase fora da eleição, com apenas 13 pontos. Na outra, ele cresce 14 pontos. Se fossem feitas em períodos diferentes, certamente se poderia dizer que este ou aquele evento prejudicou um dos candidatos, mas beneficiou outro. Mas como, se as duas foram feitas quase em igualdade, em relação ao tempo? E agora? Deve-se acreditar numa noutra ou em nenhuma delas?

IPEC DIZ QUE NO SEGUNDO TURNO, ROCHA ESTARIA COM DEZ PONTOS À FRENTE DE ROGÉRIO

Outro detalhe interessante da pesquisa do Ipec, é a que coloca Marcos Rocha e Marcos Rogério no segundo turno, obviamente se os números por ela apresentados sejam corretos. Neste caso, segundo o instituto contratado pela Rede Amazônica (a Real Time/Big Data foi contratada pela TV Record), num eventual segundo turno, o atual governante teria 47 pontos, contra 37 do senador do PL. Para este eventual turno decisivo, o número de votos brancos e nulos seria de oito por cento, igual aos de nulos e brancos. Outros oito por cento não souberam ou não responderam. O candidato Marcos Rogério não gostou de pelo menos duas das três pesquisas já realizadas, sobre a disputa ao Governo. Conseguiu, na Justiça Eleitoral, cancelar a divulgação da primeira pesquisa do Ipec, que lhe dava grande desvantagem. Tentou, através dos seus advogados – mas não conseguiu – impedir a divulgação da pesquisa do Real Time, que lhe coloca 16 pontos atrás de Rocha. Agora, tudo mudou, com o salto que deu na segunda pesquisa do Ipec, não se sabe qual será o caminho tomado pela campanha do senador rondoniense.

LÉO MORAES FALA DOS SEUS PLANOS, CRITICA ADVERSÁRIOS E PROTESTA CONTRA STF

Na sequência das entrevistas que os Dinossauros têm feito, na rede estadual da Rádio Parecis FM, nesta segunda o sabatinado foi o deputado federal Léo Moraes, candidato ao Governo pelo Podemos. Ao conversar com Everton Leoni, Jorge Peixoto e Sérgio Pires, Léo falou sobre projetos, planos de governo, criação de novas secretarias e, mais que tudo, fez duras críticas ao atual Governo. Sobrou também ataques contra o senador Marcos Rogério, a quem Léo condenou por, segundo o deputado/candidato, fazer uma coisa em Brasília e dizer coisa bem diferente aos rondonienses. As críticas mais duras ao atual governo foram nas áreas da saúde e segurança pública. O parlamentar falou também sobre sua atuação na Câmara Federal, com ações em diferentes áreas, nos debates de projetos que ele mesmo apresentou ou que participou das discussões até a concretização deles. Questionado sobre a decisão do Supremo de impedir, por pelo menos 60 dias, o pagamento do piso salarial para enfermeiros, Léo lamentou o que chamou de “ação irresponsável” de um ministro, que interferiu numa lei aprovada corretamente no Congresso e foi sancionada pelo presidente da República. Ele aproveitou para pedir votos não só para si, mas também para o candidato ao Senado da sua aliança, Expedito Júnior.

CAPITAL TEM CANDIDATOS FORTES TANTO PARA A CÂMARA QUANTO PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A campanha se acentua e chega na reta final, com muitos nomes se destacando, não só no interior como, principalmente, entre o maior eleitorado do Estado, o de Porto Velho. Para a Câmara Federal, entre tantas candidaturas que têm crescido na reta final, há que se sublinhar ao menos dois que, segundo se ouve nos bastidores da política, têm chances reais de chegar lá. Um dos nomes é o da apresentadora e jornalista Cristiane Lopes, há muito tempo na política, como vereadora e com grande votação quando concorreu à própria Câmara, na eleição passada, como na última disputa pela Prefeitura, quando foi para o segundo turno contra o prefeito reeleito Hildon Chaves. Já Breno Mendes vem de um partido menor, embora também aliado ao Governo estadual e ao bolsonarismo e tem se postado como um candidato que, segundo se denomina, “um fiscal do povo”. Tem o apoio do Avante, um dos pequenos partidos que mais têm crescido no Estado, sob a liderança do atual deputado Jair Montes. Já para a Assembleia, além de Ieda Chaves, Chico Holanda e Pedro Pimentel, um dos nomes que mais se destacam na campanha é o do ex-secretário de Educação do Estado, o professor Suamy Vivecananda. O eleitor os levará ao poder? Só se saberá quando as urnas fecharam e os resultados forem divulgados, no 2 de outubro, daqui a 13 dias.

COOPERATIVA DA CARNE DE JACARÉ, NO LAGO DO CUNIÃ: SÓ FALTA A AUTORIZAÇÃO DO IBAMA

Aliás, sobre Ieda Chaves, vale dizer que tem o dedo da primeira dama (bem antes de ser candidata à Assembleia), para a reativação da cooperativa que industrializa a carne de jacaré, na Reserva Extrativista do Lago do Cuniã. A agroindústria estava paralisada há longo tempo, mas vai começar a funcionar novamente, depois da regularização de várias licenças, que estavam pendentes. Com tudo OK, segundo Gustavo Serbino, da Secretaria Municipal de Agricultura, a Semagric “os cooperativados aguardam, agora, apenas a autorização do Ibama, que deve chegar muito breve”. Na região, há uma superpopulação de jacarés e a agroindústria atuou durante longo tempo, produzindo carne bastante consumida em toda a região. Perto de 90 famílias vivem na Reserva do Cuniã e serão beneficiadas com a volta da indústria, representando geração de emprego e renda para todos. A indústria ficou cinco anos sem funcionar, por uma série de problemas de documentos e burocráticos, mas a produção deve ser normalizada em pouco tempo.

POLÍCIA INVESTIGA A ESTRANHA HISTÓRIA QUE ACABOU EM MORTE, NUM CLUBE DE TIRO

Uma história ainda não bem contada (deve sê-lo no decorrer das investigações), acabou em morte num clube de tiro de Nova Mamoré. Um instrutor teria atacado por um aluno, que teria tentado tirar da mão do professor uma pistola. Na luta, o instrutor conseguiu pegar a arma de volta e atirou quatro vezes contra o praticante do grupo. História complicada, com nuances ainda longe de serem esclarecidas, coisa que, certamente, v ai resolver a competente polícia rondoniense, que tem alguns dos melhores investigadores de toda a região norte. O clube Shooters, que reúne atiradores, em Nova Mamoré, emitiu uma nota lamentando o episódio, se colocando à disposição das autoridades para colaborar com o esclarecimento do crime e, ainda, afirmou que cumpre todas as medidas de segurança para seus clientes e associados. O incidente, raríssimo, porque infelizmente acabou com uma morte, despertou nos que são contrários aos clubes de tiro, já tentaram tomar o episódio sob o prisma da política, mas, é claro, tais vozes foram tão poucas que não mereceram atenção.

INFLAÇÃO CAI, PIB AUMENTA, DESEMPREGO PODE CHEGAR AO MENOR PERCENTUAL EM 15 ANOS: A ECONOMIA VAI BEM

Claro que a voz irritante das cassandras sumiu, ao menos por agora, para desespero delas, porque contra números não há argumentos. No período pós pandemia e ainda durante a guerra Rússia contra a Ucrânuia, que está causando sérios problemas em praticamente todo o mundo, a economia brasileira está nadando de braçada. Nesta segunda-feira, o Boletim Focus, do Banco Central, mostrou que o mercado financeiro continuou a melhorar as estimativas de crescimento do PIB, que subiu de 2,39 por cento para 2,65 por cento. O índice de crescimento da atividade econômica, em julho, foi de 0,6% em relação ao mês anterior. Mas as boas notícias não param por aí. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, estimativas econômicas já apontam para uma inflação de apenas 6,5 por cento no ano, muito abaixo dos mais de 11 por cento das previsões menos otimistas para este 2022. Por fim, Guedes deu outra notícia que beneficia milhões de brasileiros. O Brasil deve fechar este ano, com a taxa de desemprego mais baixa da última década e meia, com o falta de trabalho chegando a 8 por cento, quando, no final do governo Dilma Rousseff, ela tenha atingido a mais de 14 por cento.

PESQUISA DIZ QUE LULA VENCE EM 15 ESTADOS; BOLSONARO EM OITO E QUE HÁ QUATRO EMPATES TÉCNICOS

A maioria das pesquisas nacionais continua colocando o ex-presidente Lula bem à frente de Jair Bolsonaro, na disputa pela Presidência. Há algumas que continuam apontando que Lula vai vencer no primeiro turno, mesmo com tudo o que se vê e ouve nas ruas, em praticamente todas as regiões do país, com as gigantescas manifestações de rua a favor do atual Presidente. O que querem dizer tais pesquisas? Que a eleição será decidida ´pela maioria silenciosa, ou seja, aquela que não participa de manifestações e comícios, mas que na hora de votar, irá de Lula. A última pesquisa nacional do instituto Ipec, o ex-Ibope, por exemplo, diz que Lula vence fácil em 15 estados (incluindo-se aí São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados onde ocorreram as maiores manifestações pró-Bolsonaro no 7 de setembro); Bolsonaro vence em oito e haveria quatro empates. Os números da região norte, segundo a mesma pesquisa apontam que, em Rondônia, Bolsonaro tem 56 por cento e Lula 27; no Acre: Bolsonaro 53, Lula 30; no Pará: Lula tem 44 e Bolsonaro 35; no Amazonas, Lula 48, Bolsonaro 35; no Tocantins Lula 48, Bolsonaro 35; no Amapá, Lula 40, Bolsonaro 37 e Roraima, Lula tem 15 e Bolsonaro. Só saberemos se estas pesquisas são mesmo quentes ou se repetirão os erros da eleição passada, no final da tarde do 2 de outubro, que está chegando.

PERGUNTINHA

Segurança pública, saúde, educação ou emprego: quais, na sua opinião, desses setores, deveriam ser as duas das maiores prioridades do Governador eleito para o mandato 2023/2027?