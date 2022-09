Com recursos destinados para a melhoria da infraestrutura das escolas municipais e também para projetos de incentivo ao desenvolvimento educacional dos jovens, o deputado Ezequiel Neiva viabilizou ao município de Vilhena, quase R$ 3 milhões no atual mandato.

“Sendo deputado estadual conseguimos todo esse investimento. Imagina se tivemos um deputado federal aqui da região”, observou Ezequiel Neiva, que é candidato à reeleição e tem seu filho, Wiveslando Neiva, candidato a deputado federal.

Projeto Robótica

Do total de investimentos, R$ 747 mil foram destinados para o Projeto Robótica, entregues à Secretaria de Educação Municipal (Semed). Os kits do Robótica são compostos por diversas peças, sensores e motores. Eles garantem ao aluno a oportunidade de desenvolver sua criatividade com a montagem de seu próprio projeto. Conforme o deputado Ezequiel Neiva, o material do Robótica atenderá 58 turmas do Ensino Fundamental I (5º anos) em 18 escolas do município. No total, quase 1.500 alunos serão beneficiados com o Projeto Robótica.

Na aquisição do material ficou garantida a capacitação aos professores e técnicos na metodologia a ser utilizada quanto à utilização pedagógica dos materiais em sala de aula, através de curso de formação de 56 horas, que será ministrado por formadores especialistas na área da Robótica.

“Projeto Preciso Saber”

O deputado Ezequiel Neiva também viabilizou junto ao governador Marcos Rocha, por meio da Seduc, mais de R$ 1,2 milhão para a aquisição de material do “Projeto Preciso Saber”. O recurso é para a aquisição de material didático de leitura: Educação Ambiental – Educação para um futuro sustentável; História da Música; Redação: Interpretação e produção de Texto; Trânsito Legal; Vida com Saúde! Drogas nem pensar; História Afro-Brasileira e Indígena e Bullying vamos juntos dizer não!, para atender os estudantes do Ensino Fundamental Regular do 6º ao 9º ano. E, o título “Projeto Recomeçar” Coleção EJA que contemplará a modalidade da Educação de Jovens e Adultos – EJA, do 1º ao 9º do município de Vilhena. O público alvo desta aquisição serão os 4.472 estudantes do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, nas modalidades regular e EJA da rede pública municipal de Vilhena.

Reformas e melhorias

A Escola Municipal Vilma Vieira recebeu R$ 300 mil de emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva, para a construção de uma cozinha e refeitório. O projeto está em fase de licitação.

Para a escola municipal Nina Paul o deputado disponibilizou R$ 276 mil para a construção de uma brinquedoteca, sala para sala para creche e um depósito. A escola Cleonice Batista tem disponibilizado R$ 260 mil para a reforma do piso. A escola Shirlei Ceruti também receberá recurso do deputado Ezequiel Neiva.