A Escolinha de Futebol Cerejeiras participou entre os dias 22 a 25 de setembro, da 4ª Copa da Independência de Futebol Base, realizada em Juína – Mato Grosso.

A escolinha participou do certame com três equipes, sendo: Sub 13, Sub 17 e Sub 20 – ficando a equipe Sub 13 em terceiro lugar, jogando contra a equipe de Cuiabá.

Já a equipe Sub 20 mostrou muita garra e determinação sagrando-se campeã em cima da equipe de Juína pelo placar de 2 x 1.

O técnico da Escolinha de Futebol Cerejeiras, Paulo Daniel, mais conhecido por “Tangará” falou a reportagem do Extra de Rondônia que está muito feliz com o feito inédito dos garotos, mas ao mesmo tempo decepcionado, pois de todas as equipes que participaram do evento, apenas a equipe de Cerejeiras não teve apoio do poder público de nenhuma forma.

Tangará comenta que se não fosse às empresas privadas e fazendeiros da região, a equipe não tinha possibilidades de viajar para Juína e participar do campeonato.

Segundo Tangará, a inércia do poder público de Cerejeiras em apoiar o esporte prejudica os atletas do município.

>>>Veja tabela abaixo:

ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE FUTEBOL

4º TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA

TABELA

QUINTA FEIRA

VESPERTINO

horario EQUIPE X EQUIPE MODALIDADE CAMPO 15:00horas 01 JUINA X VIVO LUCAS LUVERDENSE SUB 20 UNICA PRINCIPAL 15:00horas02 JI PARANA/RONDNIA X CEREJEIRAS/RONDONIA SUB 17 A ANEXO 15:40 horas03 JUINA X CAMPO NOVO SUB 15 A ANEXO 15:40 horas04 JUINA X ESCOLINHA DO PROEFETA SUB13 UNICA PRINCIPAL 16: 00horas05 JUINA X QUATRO MARCOS SUB 11 UNICA PRINCIPAL 16:00 horas06 QUATRO MARCOS X JURUENA SUB 15 B ANEXO 16:40 horas07 ESCOLINHA DO PROFETA X CREJEIRAS/RONDONIA SUB 11UNICA PRINCIPAL 16:40 horas08 QUATRO MARCOS X CAMPO NOVO DOS PARECIS SUB 13 UNICA ANEXO 17:10 horas09 CAMPO NOVO DOS PARECIS X CEREJEIRAS/RONDONIA SUB 20UNICA PRINCIPAL 17:10 horas10 QUATRO MARCOS X ESCOLINHA DO PROFETA SUB11UNICA ANEXO 17:50 horas11 CAMPO NOVO DOS PARECIS X ESCOLINHA DO PROFETA SUB 13 UNICA ANEXO 17:50 horas12 SAPESAL X VIVO LULCAS LUVERDENSE SUB 17B PRINCIPAL

Sexta feira

MATUTINO

07:30horas13 CEREJEIRAS/RONDONIA X JUINA SUB11UNICA ANEXO 07:30horas14 JUINA X SAPESAL SUB15A PRINCIPAL 07:50 horas15 JUINA X JI PARANA/RONDONIA SUB17A ANEXO 07:50 horas16 JUINA X QUATRO MARCOS SUB13UNICA PRINCIPAL 08:20horas17 VIVO LUCAS LUVERDENSE X CEREJEIRAS/RONDONIA SUB20UNICA ANEXO 08:20 horas18 ESCOLINHA DO PROFETA X JUINA SUB11UNICA PRINCIPAL 08:50 horas19 CAMPO NOVO DOS PARECIS X CEREIJEIRAS/RONDONIA SUB13UNICA ANEXO 08:50 horas20 QUATRO MARCO X VIVO LUCAS LUVERDENSE SUB 15 B PRINCIPAL 09:30 horas21 CAMPO NOVO DOS PARECIS X SAPESAL SUB17 B ANEXO 09:30 horas22 JUINA X CAMPO NOVO PARECIS SUB20 UNICA PRINCIPAL 10:00 horas 23 QUATRO MARCOS X JUINA SUB11UNICA ANEXO 10:00 Horas24 JUINA X CAMPO NOVO DOS PARECIS SUB 1 3 UNICA PRINCIPAL

Vespertino

15:00horas25 QUATRO MARCOS X ESCOLINHA DO PROFETA SUB13UNICA PRINCIPAL 15:00horas26 CAMPO NOVO DOS PARECIS X VIVO LUCAS LUVERDENSE SUB17B ANEXO 15:50 horas27 CEREJEIRAS/RONDONIA X ESCOLINHA DO PROFETA SUB 11 UNICA PRINCIPAL 15:50 horas28 SAESAL X CAMPO NOVO DOS PARECIS SUB15 A ANEXO 16:20horas29 VIVO LUCAS LUVERDENSE X CAMPO NOVO DOS PARECIS SUB20 PRINCIPAL 16:20 horas30 ESCOLINHA DO PROFETA X QUATRO MARCOS SUB11UNICA ANEXO 17:50 horas31 CEREJEIRAS/RONDONIA X ESCOLINHA DO PROFETA SUB13UNICA PRINCIPAL 17:50 horas32 QUATRO MARCOS X CEREJEIRAS/RONDONIA SUB11UNICA ANEXO 18:30 horas33 JUINA X CEREJEIRAS/RONDONIA SUB13UNICA PRINCIPAL 18:30 horas34 APRESENTAÇÃO SHOW X APRESENTAÇÃO SHOW SUB11UNICA PRINCIPAL 19:30 horas34 JUINA X ESCOLINHA DO PROFETA SUB11UNICA PRINCIPAL

SABADO

MATUTINO

08:00 horas 35 JUINA X CEREJEIRAS/RONDONIA SUB 17 A PRINCIPAL 09:00 horas36 JURUENA X VIVO LUCAS LUVERDENSE SUB15 B ANEXO 10;00 horas 37 QUATRO MARCOS X CEREJEIRAS/RONDONIA SUB 13 UNICA PRINCIPAL 11:00 horas38 JUINA X CEREJEIRAS/RONDONIA SUB 11UNICA ANEXO 10:00 horas 39 CEREIJEIRAS/RONDONIA X JUINA SUB 20UNICA PRINCIPAL

SABADO

VESPERTINO SEMIFINAL

14:00horas41 1º COLOCADO DO A X 2º COLOCADO DO B SUB17 Campo principal 16:00horas42 2º COLOCADO X 3º COLOCADO SUB13 Campo principal 16:50 horas43 1º COLOCADO A X 2º COLOCADO B SUB15 Campo principal 17:30horas44 2 COLOCADO B X 2 COLOCADO A SUB15 Campo Principal 18:10horas45 1º COLOCADO X 4º COLOCADO SUB 13 Campo Principal 19:00 horas46 1 COLOCADO DO B X 2 COLOCADO DO A SUB 17 Campo principal

DOMINGO

MATUTINO FINAL

08:00horas47 1º COLOCADO X 2º COLOCADO SUB20 Campo principal 08:50horas48 VENCEDOR DO JOGO 41 X VENCEDOR DO JOGO 42 SUB13 Campo principal 09:40 horas49 VENCEDOR DO JOGO 43 X VENCEDOR DO JOGO 44 SUB15 Campo principal 10:30 horas50 VENCEDOR DO JOGO 45 X VENCEDOR DO JOGO 46 SUB17 Campo Principal 10:30 horas51 1º COLOCADO X 2º COLOCADO SUB11 Campo Principal

COMISSÃO ORGANIZADORA-PROF.GENIVAM SOUZA-COORDENADOR GERAL