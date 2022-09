Andre Carvalho de Souza, de 19 anos, foi morto a golpes de faca e seu amigo identificado pelas iniciais C.R.L., de 20, foi socorrido ao hospital municipal com ferimentos provocado pela mesma arma branca, em Chupinguaia.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o sobrevivente C., contou à polícia que estava no parque de exposição de Chupinguaia, onde acontecia o baile da Rainha, e na madrugada deste domingo, estava conversando com a ex-namorada do suspeito identificado pelas iniciais A.A.S., e quando ela saiu de perto dele, o suspeito se aproximou com uma faca e desferiu um golpe, acertando a mão direita, de C., que tentou se defender e saiu correndo, o suspeito correu atrás e desferiu outro golpe em suas costas, neste momento o amigo de C., Andre percebendo que o colega estava sendo atacado, veio em sua defesa.

Contudo, o suspeito em companhia de outro rapaz identificado pela inicial R., partiram para cima de Andre o esfaqueando também, e em seguida fugiram tomando rumo ignorado.

As vítimas foram socorridos ao hospital municipal, porém, Andre não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

O corpo de Andre foi levado para Vilhena, pela funerária Bom Pastor, e passará por necropsia. Depois será transladado para Chupinguaia, onde será velado e sepultado.

A vítima trabalhava numa fazenda na com os pais na região, onde aconteceu o crime.