Neste último sábado, 24, a Polícia Militar deu início à operação Restituir – IV fase, por volta das 19h, direcionada à realização de comando das abordagens e barreiras em toda a Capital (zonas Central, Leste e Sul), além da atuação em estabelecimentos comerciais (boates, bares e distribuidoras) que concentram grande número de pessoas.

A operação foi planejada e executada pelo 5º BPM – Batalhão Belmont, sob a Coordenação do Comando Regional de Policiamento- CRP I, e contou com o apoio dos demais Batalhões de área de PortoVelho, 1º e 9º BPM, e dos Batalhões Especializados, BOPE, BPChoque e BPA, além da atuação de outros Órgãos, tais como a PRF, SEMFAZ e Conselho Tutelar.

Para a realização da operação, mais de 200 profissionais foram empregados, totalizando mais de 50 viaturas policiais e outros veículos oficiais em atuação.

Durante a preleção realizada para os agentes envolvidos, o Tenente-coronel PM Robinson, Comandante Regional de Policiamento, CRP-I, enfatizou que “somente no último mês, a Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante de mais de 70 criminosos, e que a realização de Operações integradas tem sido a melhor estratégia para otimizar os meios e alcançar melhores resultados, pois dessa forma, alcança todas as regiões da Capital ao mesmo tempo, agradecendo o apoio e comprometimento de todos os envolvidos”.

A atividade policial ostensiva tende à prevenção à conduta criminosa, diminuindo assim os índices criminais.

Com o término da operação Restituir – Fase IV, após a abordagem aos estabelecimentos comerciais na Zona Leste, já por volta das 7h do domingo, 25.9, destacou-se os seguintes resultados alcançados:

– 2 recapturas de foragidos;

– 1 receptação com recuperação de veículo roubado;

– 2 monitorados em descumprimento de medidas restritivas;

– 5 veículos com restrição de roubo/furto recuperados;

– 9 estabelecimentos fiscalizados; e

– 3 estabelecimentos interditados.