Diversas entidades representativas, como sindicatos patronais, associações, federações e cooperativas declararam apoio ao candidato Expedito Junior ao senado federal, sendo notável a repercussão da adesão de sua candidatura por todos os municípios do estado.

Conhecedor das necessidades emergentes de Rondônia, Junior defende o desenvolvimento do estado através do diálogo entre as entidades e injeção de recursos através do parlamento federal.

Expedito Junior, enquanto esteve em seus mandatos como deputado federal e senador, sempre se destacou por defender o trabalhador de Rondônia, desde do pequeno produtor rural ao servidor público. “Sempre pautamos e lutamos pelas causas da população do estado. São as mãos destes rondonienses que produzem desde do alimento que vai às casas das pessoas até a sua comercialização. Rondônia produz e consome, e precisamos gerar novos empregos e movimentar a nossa economia”, afirma Expedito.

Considerado um político municipalista, Junior sempre levou recursos para todas as cidades de Rondônia. “Acredito que o diálogo com as pessoas que representam as diversas instituições que regem nosso estado é necessário para podermos trabalhar com assuntos relevantes ao Congresso e levar, através das emendas parlamentares, o desenvolvimento de Rondônia”, finaliza.