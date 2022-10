A semana começa com fortes altas para os grãos e o complexo soja na Bolsa de Chicago com os traders atentos à escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia, bem como a volta da China do feriado da Golden Week.

Na manhã desta segunda-feira (10), por volta de 7h45 (horário de Brasília), as cotações subiam de 21,50 a 27 pontos nos contratos mais negociados, com quase todos de volta à casa dos US$ 14,00 por bushel. A exceção era apenas o novembro, que tinha US$ 13,94, enquanto o maio/23 já alcançava os US$ 14,18.

Ainda na CBOT, subiam os futuros do farelo – mais de 1,5% – e do óleo de soja. Segundo informações apuradas pela Agrinvest Commodities, o farelo quase bateu no limite de alta na Bolsa de Dalian na retomada dos negócios após a Semana Dourada, registrando 5% de alta na máxima do dia, enquanto o suíno chegou a subir até 6%.

Como explica o analista de mercado Eduardo Vanin, da Agrinvest, o consumo de carne foi forte na nação asiática e os estoques de farelo continuam caindo. “A tendência só deve se intensificar. O lineup de soja nos EUA e na Argentina ainda estão baixos, o que me diz que as fábricas de rações na China terão que correr atrás das alternativas”, diz, complemetando com a preocupação sobre a logística comprometida nos EUA em função do baixo nível do rio Mississippi.

Vanin alerta, por outro lado, sobre – mais uma vez – o crescimento do número de lockdowns na China em função do aumento dos casos de Covid-19. Foram quase 2 mil novos casos somente neste domingo (9).

Além da China, no radar a guerra. Os ataques à ponte que liga a Crimeia à Rússia escalou as tensões e pode agravar ainda mais a situação já ruim do fluxo dos cereais russos, deixando a oferta ainda mais ajustada. As altas do trigo na manhã desta segunda-feira em Chicago passam de 40 pontos.

“Os russos estão acusando os ucranianos e poderá haver uma contra ofensiva. Segundo alguns analistas, os preços teriam disparado se a explosão tivesse acontecido com a Bolsa de CBOT aberta”, afirma Ginaldo Sousa, diretor geral do Grupo Labhoro.

Na outra ponta, entre os fundamentos estão o bom avanço da colheita americana e do plantio brasileiro.

“O clima seco no Meio-Oeste durante todo o final de semana, permitiu um grande avanço da colheita. O clima seco permaneceu em parte do Brasil durante o final de semana nas áreas de produção do RS, e centro Oeste, mas as chuvas estão chegando de acordo com os Mapas. Já para a Argentina, o tempo seco prevaleceu durante o final de semana e para os próximos 10 dias o clima mostra poucas chuvas o que começa a preocupar”, completa Sousa.

Mercado atento também ao comportamento do financeiro, em especial do dólar. O dólar index, neste início de semana, sobe 0,33% para 113,060 pontos, renovando suas máximas.