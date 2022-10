A segunda-feira (10) começa com os preços futuros do milho operando no campo positivo da Bolsa Brasileira (B3). As principais cotações flutuavam na faixa entre R$ 86,91 e R$ 94,50 por volta das 10h14 (horário de Brasília).

O vencimento novembro/22 era cotado à R$ 86,91 com elevação de 0,49%, o janeiro/23 valia R$ 92,03 com ganho de 0,56%, o março/23 era negociado por R$ 94,50 com alta e 0,43% e o maio/23 tinha valor de R$ 93,79 com valorização de 0,95%.

Mercado Externo

A Bolsa de Chicago (CBOT) também abriu os trabalhos desta segunda-feira registrando movimentações positivas para os preços internacionais do milho futuro, que subiam por volta das 09h44 (horário de Brasília).

O vencimento dezembro/22 era cotado à US$ 6,91 com valorização de 8,50 pontos, o março/23 valia US$ 6,98 com alta de 7,50 pontos, o maio/23 era negociado por US$ 6,99 com elevação de 7,25 pontos e o julho/23 tinha valor de US$ 6,93 com ganho de 6,75 pontos.

Segundo informações da Agência Reuters, o milho subia pela segunda sessão consecutiva com a produção mais baixa na Europa apoiando os preços, assim como a atenção aos conflitos no Leste Europeu.

“As exportações da Ucrânia continuam a ser o foco das conversas do mercado. Se o atual corredor de exportação permanecerá aberto além do final de novembro ainda é uma questão de foco”, disse Tobin Gorey, diretor de estratégia agrícola do Commonwealth Bank of Australia.

A publicação destaca que a colheita de milho da União Europeia está em pleno andamento e o trabalho de campo está confirmando os danos generalizados da seca que os analistas esperam empurrar a safra de grãos para uma baixa de 15 anos.