Populares informaram a Polícia Militar que um jovem foi visto por volta das 12 horas, sendo levado para um beco nas imediações da rua Raimundo Cantuária.

Eles notaram que o indivíduo estava sendo espancado por criminosos. A eficiência no tempo resposta da PMRO, evitou a consumação de um crime contra a vida.

Rapidamente uma equipe policial atendeu à solicitação da comunidade e chegando ao local os policiais entraram em um terreno baldio na Rua Raimundo Cantuária com a Águas Marinhas e localizou a vítima com as mãos e pés amarrados com cordas e várias lesões pelo corpo quase desmaiado.

Segundo informações a vítima foi atacada por três indivíduos, sendo dois de bicicletas e um terceiro em uma motocicleta, que foram em sua direção e começaram a agredí-lo com socos e pauladas dizendo que iam matá-lo.

A vítima disse ainda que veio a desmaiar, percebendo ao acordar que estava amarrado. Foi solicitada uma ambulância e prestado os primeiros socorros.



Segundo informações da vítima, os três suspeitos são de facção criminosa e disseram que iriam voltar “para terminar o serviço”.



Denuncie! Disque 190



O número 190 é o disque emergência para denúncias de atitudes suspeitas e cometimento de crimes. Qualquer cidadão pode realizar denúncias. A PM também possui outro canal oficial de denúncias, o aplicativo PMRO Cidadão, que pode ser feito download pelo smartphone android no Google Play acessando o endereço abaixo: