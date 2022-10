A operação Máximus do Governo do Estado continua durante a semana, e a eficiência da presença policial nas ruas já surtiu efeitos contra a criminalidade.



Após mais um homicídio na zona leste de Porto Velho, na Rua Milton Costa bairro Teixeira, com a morte de um jovem por tiros de arma de fogo, equipes policiais da operação Máximus ajudaram a prender o suspeito do crime na parte da tarde.

Apoiando equipes de rádio patrulha do 5° Batalhão, o suspeito foi localizado dentro de um condomínio habitacional na zona leste.



A prisão



Com informações colhidas, a equipe de rádiopatrulha rapidamente se deslocou até o residencial Porto Madeira III, onde avistou quando o suspeito estaria atravessando a via do condomínio. Feita a abordagem foi localizado apenas um aparelho celular.

O suspeito informou ser de sua propriedade. Em contato com a equipe que registrava o homicídio, havia informações que direcionavam a autoria para o abordado. Em dado momento, o abordado se evadiu da equipe para o interior dos blocos.

Solicitado apoio da operação Máximus, após colherem informações do Bloco e apartamento que o suspeito estava, o mesmo foi localizado. Chegando mais informações que vários indivíduos inclusive outro suspeito estariam escondidos em outro bloco, a equipe os localizou e foi constatado em pesquisa nominal um mandado de prisão para um dos abordados. No apartamento, foi localizado 12 munições de pistola 9 mm intactas.