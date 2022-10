Uma história marcada por superação, luta e muitas conquistas.

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia chega aos 78 anos de atuação voltado ao desenvolvimento e fortalecendo do futebol rondoniense.

Para o presidente da FFER, Heitor Costa a história da entidade foi construída com lisura e transparência e o futebol de Rondônia colhe os frutos de tanto trabalho e dedicação, “temos um calendário recheado, são inúmeros jogos ao longo do ano, vamos finalizar mais um ano de forma positiva e não vamos esmorecer, continuaremos lutando e trabalhando pelo futebol de Rondônia e nossos filiados com passos firmes buscando sempre o engrandecimento do nosso futebol”, citou o presidente.

Essa história começou ainda na era amadora no dia 29 de outubro de 1944, com a organização e modernização do futebol brasileiro, a federação se profissionalizou e abriu caminho para o crescimento e desenvolvimento do futebol de Rondônia recheado de competições oficiais em nível estadual e nacional, como por exemplo o campeonato Rondoniense Séries A e B, além das categorias de base Sub20, Sub17 e Sub13, Copa do Brasil sub20, Copa São Paulo de Futebol Júnior (duas vagas), Campeonato Brasileiro Série D, Copa do Brasil, Copa Verde, Rondoniense Feminino, Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 e a Série A do Brasileiro feminino.

A data é especial para a FFER, mas todos aqueles que fazem parte do nosso futebol, como os torcedores e os filiados, sabem que temos muito a comemorar e festejar, mas nunca se contentar, porque somos destemidos pioneiros, trabalhando sempre para o bem do futebol de Rondônia.