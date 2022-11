A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou na manhã desta quinta-feira, (03), a entrega de um caminhão frigorífico para o transporte de alimentação escolar.

O veículo foi adquirido com recursos próprios que facilitará a logística na entrega da merenda escolar, bem como o transporte seguro e adequado dos alimentos.

O ato de entrega do novo veículo foi realizado na garagem da Secretaria Municipal de Educação. A solenidade contou com a participação do secretário de educação Marciano Cândido. “Estamos hoje fazendo uma entrega muito importante para Vilhena. É um caminhão-baú frigorífico para proporcionar a logística da alimentação escolar e transporte adequado dos alimentos perecíveis. A Semed realizou uma movimentação muito grande. O veículo facilitará a logística da entrega da merenda escolar e ainda permitir o transporte adequado, principalmente dos alimentos perecíveis”, destacou o titular da Semed.

De acordo com a técnica do Plano de Ações Articuladas (PAR) da Semed, Ângela Moraes, o caminhão foi adquirido com recursos próprios através de ata disponibilizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). “Um caminhão adequado as necessidades das atividades do Departamento de Alimentação Escolar da Semed, garantindo continuidade nas entregas realizadas por este órgão as escolas. O investimento vai garantir o transporte de alimentos congelados, como carnes e ainda os refrigerados, como verduras, legumes, frutas. Estamos agora contando com mais um veículo apropriado para atender todas as 29 unidades”, apontou Luciane Dalazem, nutricionista da Semed.

Luciane disse, ainda, que a aquisição do novo veículo beneficiará diretamente toda a rede municipal de ensino. “A possibilidade dessa caminhão-baú, apareceu através de um informe que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que enviou por e-mail. E a partir daí, comecei a observar a necessidade de melhorar nossa frota de caminhão. Com esse novo veículo a nossa logística vai melhorar na entrega dos alimentos na área urbana como na área rural”, reforçou.