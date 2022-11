Acidente envolvendo uma carreta e uma moto Honda NXR Bros 150 de cor preta aconteceu no final da manhã desta quinta-feira, 3, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia no local, o motorista da carreta seguia pela Avenida Tancredo de Almeida Neves, sentido Cuiabá, quando chegou no cruzamento com a Brigadeiro Eduardo Gomes ligou a seta para acessar a via a direita sentido BR-364, neste momento o motociclista que transitava no mesmo sentido tentou ultrapassá-lo, porém, perdeu espaço e a moto acabou indo parar embaixo do cavalinho mecânico.

Por milagre, o jovem que conduzia a motocicleta não sofreu nenhum arranhão, mas estava muito nervoso, pois dizia que a moto não era dele e prejuízo era grande.

Pessoas que estavam no local tentaram acalmar o rapaz, dizendo que a vida dele era mais importante naquele momento.