Acidente envolvendo uma Biz e um Celta aconteceu na noite desta quinta-feira, 10, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, e deixou uma pessoa ferida.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da motoneta seguia pela Rua 1507, sentido bairro Moises de Freitas, quando no cruzamento com a Rua 1508, colidiu com o carro, no qual o motorista transitava sentido Avenida Melvin Jones.

No choque, um pedaço da carenagem da moto ficou grudado no carro.

A motociclista, mesmo ferida retirou a motoneta do local e guardou numa casa. Porém, a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e localizaram a motociclista.

Informações davam conta que ela não é habilitada, por isso teria tirado a moto do local mesmo tendo sofrido ferimentos.