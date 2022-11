Nesta quarta-feira, 16 de novembro, a Sicoob Credisul completou nove anos de atividades no distrito de Vista Alegre do Abunã, localizado a 258 km da capital Porto Velho. Para comemorar, a agência realizou um café da manhã especial para seus cooperados.

Desde sua inauguração em 2013, a unidade tem se destacado no atendimento e contribuído efetivamente no desenvolvimento da economia local, apoiando principalmente o comércio e o agronegócio. Prova desse crescimento expressivo são os grandes números apresentados, a agência conta com R$ 45,5 milhões em ativos e mais de 1,5 mil cooperados.

Cleude Valentim, gerente geral da Sicoob Credisul em Vista Alegre do Abunã, comemorou a consolidação da unidade no distrito. “Nosso sucesso se deve à resiliência e adaptação da cooperativa diante dos momentos de dificuldade. Sempre buscamos conscientizar a equipe para prestar um atendimento de qualidade aos cooperados. Agradeço o apoio de todos que acreditam no poder da cooperação”.

A Sicoob Credisul é a maior cooperativa de crédito da Região Norte e ocupa o 5º lugar no ranking das maiores do Sistema Sicoob. A unidade de Vista Alegre do Abunã compõe o grupo dos 43 pontos de atendimentos da instituição, presente em 34 cidades nos estados Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Acesse www.sicoobcredisul.com. br e confira mais informações sobre a cooperativa.