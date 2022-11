Na tarde desta última quinta-feira, 17, foi realizado a solenidade de lançamento da pedra fundamental da construção do Quartel do 3º Pelotão da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental.

Além da apresentação do projeto que já está pronto, Capitão do 3º Pelotão de Polícia Ambiental, Jéferson Pinto de Melo, recebeu uma singela homenagem de toda a equipe pelo grande trabalho que vem desempenhando no município.

O evento foi realizado na BR-174, Km 4, ao lado do Parque Ecológico em Vilhena e contou com a população, Policia Rodoviária Federal, Polícia Militar, prefeito eleito delegado Flori Cordeiro e outras autoridades.

Com a abertura oficial, em breve inicia os trabalhos de construção da estrutura predial.