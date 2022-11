A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, em operação conjunta com a Polícia Militar do Estado de Rondônia e Força Nacional de Segurança Pública, realizou a desobstrução da BR 364 Km 16, no município de Vilhena.

A ação foi executada no final da manhã deste domingo (20). No total, oito pessoas foram presas. Os detidos fazem parte de lideranças identificadas anteriormente.

Cabe destacar que em Rondônia, durante este final de semana, ações extremistas foram registradas em diversos pontos de bloqueio. Em Porto Velho, na região da ponta do Abunã, alguns ônibus tiveram pneus furados e houve ameaça de depredação.

No município de Ariquemes, um comboio de caminhões foi incendiado e teve parte da carga saqueada. Na cidade de Vilhena, um caminhoneiro foi agredido com uma pedrada na cabeça. Conforme relatos de populares, muitas pessoas têm abandonado os locais de manifestações por não concordarem com ações dessa natureza.

