Os presidentes e representantes legais dos oito clubes da 1ª divisão participaram do Conselho Arbitral do Rondoniense 2023.

Durante a reunião os clubes definiram o formato da competição e a primeira rodada do campeonato.

O Rondoniense 2023 inicia no dia 25 de fevereiro com quatro jogos, Rondoniense X U.Cacoalense, Real Ariquemes X Guaporé, Vilhenense X Porto Velho e Ji Paraná X Genus.

O presidente da FFER Heitor Costa parabenizou os clubes para harmonia durante o conselho arbitral e união para o fortalecimento do futebol do estado, “foi um conselho arbitral com discussões sadias e harmônicas como deve ser, quem ganha é o nosso futebol, agora os clubes se organizam para formar equipes competitivas e elevando o nível técnico do Rondoniense, parabéns a todos os clubes e certamente teremos mais uma vez um belo campeonato”, citou Heitor Costa.