Miriam Aquino, de 56 anos, moradora de Colorado do Oeste, acompanhada de sua filha Elisangela Aquino, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde contou que descobriu uma atrofia nos ossos do rosto e precisa passar por cirurgia urgente, mas não tem condições financeiras para bancar o procedimento.

Durante a entrevista com muito choro, Miriam conta que vem passando por este processo há mais de 1 ano, onde os ossos próximo a região da boca atrofiaram e neste momento podendo chegar à área nasal.

A cirurgia é de urgência, após uma tomografia o médico vilhenense mostrou que precisa ser realizado um preenchimento de ossos, e o valor é de aproximadamente R$ 35 mil + R$ 3 mil de exames, totalizando R$ 38 mil. Contudo, Miriam não dispõe desse valor e precisa da ajuda da comunidade.

“Está sendo muito difícil, nunca fui dependente e agora estou totalmente. Olhar as pessoas comer e eu não poder fazer o mesmo, mastigar, além da dor, machuca demais cortando a parte do céu da boca, só quero ter a minha vida novamente”, desabafa Miriam.

Para ajudar com qualquer valor pode ser feito através do PIX no número de telefone (69) 98495-1225 em nome de Elisangela Aquino.

“Todos estão convidados para conhecer um pouco mais da minha história, pode visitar minha casa ou ligar para minha filha neste mesmo número do PIX”.

Miriam ressalta que no dia 18, será realizada uma feijoada beneficente para arrecadar fundos no valor de apenas R$ 15,00.