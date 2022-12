Uma postagem no Instagram de um perfil denominado “bolsonarista.22delegadoflori19” replicou nesta quinta-feira, 8, um ataque à deputada federal Silvia Cristina (PL), contestando suposto posicionamento da parlamentar quanto a instauração de uma CPI para apurar eventual abuso de autoridade por parte do STF e TSE.

Apesar da postagem não ser de autoria do prefeito eleito Flori Cordeiro de Miranda Junior, posto que no perfil consta uma foto que não é dele com o nome “Furlan”, o caso provocou constrangimento e mal-estar, posto que a integrante da bancada federal é chamada de “traidora de Rondônia” num ataque onde o nome do próximo Chefe do Executivo vilhenense acabou sendo vinculado.

A deputada conversou com a reportagem do Extra de Rondônia sobre o assunto, lamentando o ocorrido e ressaltando, inclusive, que a informação contida no post não é verídica.

“Isso já passou. Eu já assinei esse requerimento. É um assunto ultrapassado. Eu estava em viajem e as pessoas querem que a gente assine na hora, e as vezes isso não é possível no momento. É só ver em minhas redes sociais e conferir. Eu lamento muito esta situação, e espero de todo o meu coração que o prefeito eleito em Vilhena não seja o autor ou não tenha partido dele tal iniciativa”, disse a parlamentar.

Apesar do constrangimento, a deputada deixou claro que seu apreço e respeito pelos vilhenenses permanece inalterado, e que seu mandato parlamentar estará sempre estará à disposição do Município.

A reportagem do Extra de Rondônia também tentou obter uma declaração com a assessoria do prefeito Flori, porém não houve retorno ao pedido até o fechamento desta matéria.