A prefeita Sheila Mosso também concordou em participar da rodada de entrevistas com prefeitos do Cone Sul que está sendo promovida nesta semana pelo Extra de Rondônia.

Seguindo o critério da iniciativa, ela falou avaliou o desempenho do mandato em curso e falou das perspectivas para a segunda metade da gestão.

>>> Confira abaixo a entrevista:

EXTRA DE RONDÔNIA – Este ano houve grande movimentação nos bastidores da política, com muitos gestores mudando de filiação partidária, então é necessária a atualização de seu status. Você está filiado a qual legenda?

SHEILA MOSSO – Estou filiada ao PL.

EXTRA – Como avalia o mandato em curso, que está chegando à metade do período?

SHEILA – Muito bom. As dificuldades encontradas no primeiro mandato, que era falta de estrutura em vários setores como saúde que tinha falta de ambulâncias, obras com falta de maquinários, funcionários públicos com salários defasados, como os professores onde implantamos o piso salarial e assim por diante, estão sendo superadas, e fomos investindo em várias melhorias para o desenvolvimento do município.

EXTRA – Seus compromissos de campanha foram cumpridos até aqui?

SHEILA – Sim, na medida do possível.

EXTRA – Qual foi o melhor momento da gestão até agora, e onde enfrentou dificuldades?

SHEILA – Ver a saúde atendendo nossa população, nossas estradas com acesso para todos não estando interditadas, nossa equipe motivada a prestar serviço a nossos munícipes. Quanto as dificuldades, estas são enfrentadas e superadas graças ao empenho da administração.

EXTRA – Qual é a sua expectativa para o próximo ano, a partir da posse dos eleitos e outubro passado?

SHEILA – Espero um novo ano com investimento para os municípios pequenos como o meu.

EXTRA – Quais as metas de trabalho para o próximo ano, e qual será o orçamento que sua administração vai dispor para efetuar as ações?

SHEILA – investimento aos nossos servidores e infraestrutura como asfalto e continuar a manutenção a nossas estradas e continuar com atendimentos de qualidade na saúde e demais setores. Nosso orçamento está previsto em aproximadamente R$ 60 milhões.