Nesta quinta-feira, 8, Romes Ribeiro, enviou um vídeo para a redação do Extra de Rondônia, onde pede ao secretário de obras Laércio Nunes Torres, que resolva o problema de alagamento em frente sua residência na Rua 5004, no bairro Alphaville que se arrasta há 4 anos, em Vilhena.

De acordo com Romes, já perdeu as contas de quantas vezes entrou em contato com a prefeitura e a secretaria de obras para que resolva o problema, “eles vão ao local, olham e não fazem nada”, frisa o comerciante.

Ainda segundo Romes, quando chove a água vem com terra e empossa bem em frente seu imóvel, quando começa a secar vira um lamaçal, e ao chegar em casa tem que deixar o carro fora da garagem por causa do barro.

OUTRO LADO

Em contato via telefone com o Laércio Nunes Torres, secretário de obras, ele explicou a reportagem do Extra de Rondônia que está no cargo há 120 dias, e que a demanda é muito grande, porém, ao receber a reclamação do morador, foi pessoalmente averiguar a situação e hoje já deslocou homens e máquinas para o local e assim resolver o problema por definitivo.

Contudo, Laércio ressalta que o bairro é um loteamento particular e que um erro no desnível da rua causa o alagamento em frente a casa do cidadão, além de entulhos que os moradores jogam na via impedindo o escoamento da água.

>>>Vídeo:

>>>Fotos do trabalho sendo realizado:

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>