Produção agrícola com sustentabilidade. O 2º Fórum Planeta Campo aconteceu nesta quinta-feira (8), no Jockey Clube de São Paulo.

O encontro debateu os desafios da agropecuária do futuro e o desenvolvimento de modelos produtivos sustentáveis.

O Brasil, que já foi importador de alimentos, atualmente é uma das principais locomotivas alimentares do mundo, provendo comida para quase 1 bilhão de pessoas, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Mas como conciliar produtividade com a segurança alimentar?

Este foi um dos temas discutidos entre os participantes.

“O Brasil tem características diferentes de outros países. É uma locomotiva alimentar mundial que fica muito perto da biodiversidade do planeta. É preciso produzir mais alimentos, mas de maneira sustentável e com custos mais baixos”, afirma Rafael Zavala, representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) no Brasil.

“Isso implica mais tecnologia, com sustentabilidade. Hoje isso é um fator determinante para a competitividade. Implica algumas políticas públicas que permitam o agronegócio crescer. O governo não pode atrapalhar”, complementa o ex-ministro da Agricultura do Brasil, Roberto Rodrigues, que é coordenador do Centro de Agronegócio da FGV.

COP27

As propostas e compromissos assumidos pelo Brasil na Conferência do Clima da ONU, realizada em novembro em Sharm El Sheikh, no Egito, também foram discutidos no Fórum.

Um dos destaques da COP27 foi a proposta de crédito de metano.

“Nós sugerimos a criação deste mercado de metano. Já são 150 países que estão no acordo de redução de metano. E o Brasil pode transformar aquilo que era um passivo em um crédito que pode gerar uma receita extraordinária”, diz o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.

“O desafio é segurança e abastecimento alimentar. A questão do meio ambiente, das mudanças climáticas, de conter o aquecimento global, é condição para que a gente possa garantir segurança alimentar para a população”, complementa Giovani Ferreira, diretor de conteúdo do Canal Rural.

O evento também contou com a participação do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que falou sobre as expectativas do futuro governo para o setor.

Para o ex-governador de São Paulo, o avanço em créditos de carbono pode atrair investimentos na agropecuária.

“O Brasil pode ser o grande protagonista na questão do combate às mudanças climáticas. É muito importante a gente poder monetizar, avançar mais em crédito de carbono. O país vai atrair muito investimento”.

Em São Paulo as boas práticas agrícolas já fazem parte da vida do produtor rural.

Segundo o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Francisco Matturro, o agro produz e preserva. “As boas práticas agrícolas são demandas que o agricultor fez a vida inteira”.

Produzir e conservar é desafiador, mas é possível. E a comunicação é essencial para a segurança alimentar.

“Nós temos que trabalhar cada vez mais essa transformação sustentável do campo e sermos capazes de mostrar para a sociedade tudo isso que é feito. Espaços como o 2º Fórum Planeta Campo nos ajudam a desenvolver o que fazemos e mostrar o que já vem sendo realizado, que são exemplos incríveis”, finaliza Julio Cargnino, presidente do Canal Rural.