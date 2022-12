A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) destacou, em coletiva online de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (15), que a produção de carne suína deverá alcançar neste ano até 5 milhões de toneladas, número 6,5% superior ao registrado no ano passado, com 4,701 milhões de toneladas.

Já o volume projetado para 2023 poderá chegar até 5,150 milhões de toneladas, volume 4% maior em relação a 2022.

Nas exportações, as projeções apontam para embarques totais neste ano de até 1,120 milhão de toneladas, número 1,5% inferior ao alcançado em 2021, com 1,137 milhão de toneladas. Em 2023, as vendas internacionais poderão chegar a 1,25 milhão de toneladas, volume que supera em 12% as exportações projetadas para 2022.

A oferta interna de carne de suína em 2022 deve alcançar até 3,9 milhões de toneladas, 9,5% a mais que o volume ofertado em 2021, de 3,564 milhões de toneladas. Para 2023, a disponibilidade doméstica deve chegar até 3,95 milhões de toneladas, alta de 3% frente ao volume previsto para este ano.

Consumo de carne suína per capita

Com relação ao consumo per capita, o índice deverá alcançar este ano até 18 quilos per capita, número 8% maior que o consumo registrado em 2021, com 16,7 quilos. Já em 2023, o consumo per capita projetado alcança 18,5 quilos, número 3% maior que o esperado para 2022.