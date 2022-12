O autônomo identificado pela inicial “S”., foi até a Delegacia de Polícia Civil, nessa semana, e registrou ocorrência denunciando ameaça de morte por não apoiar manifestações no município de Colorado do Oeste.

Conforme a Boletim de Ocorrência (B.O) obtido pelo Extra de Rondônia, o coloradense disse que interage nos grupos de WhatsApp e sempre fez questão de dizer que é de direita, mas que não apoia manifestações que têm por objetivo trancar e colocar fogo em rodovias. “Isso pra mim é vandalismo e coisa de gente desculpada”, analisa.

Contudo, no B.O, ele afirmou que foi surpreendido com duas mensagens de uma pessoa identificada com a inicial “T”. Num áudio, que ele fez questão de arquivar, “T” disse que pessoas ameaçam em dar um tapa na cara dele de “S” e que também iriam atirar na casa dele por não apoiar as manifestações. “Que era para eu tomar cuidado, já que tinha pessoas que iriam me matar”, denuncia.

O autônomo alertou e pediu providências das autoridades. “Temo pela minha vida, da minha mulher e do meu filho de 7 meses. Não consigo mais dormir à noite”, complementa.

MANIFESTAÇÕES NO PAÍS

A diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que aconteceu no início da semana, originou manifestações e bloqueios em vários municípios do país e de Rondônia, incluindo Colorado do Oeste (leia mais AQUI).