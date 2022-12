Acidente com uma viatura da Polícia Militar (PM) foi registrado na tarde desta segunda-feira, 19, na BR-435, próximo a Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a viatura pertence ao quartel da cidade de Colorado e estava se deslocando para Vilhena, quando devido muita água na rodovia aquaplanou, com isso, o condutor teria perdido o controle de direção e tombou as margens da via.

Não houve feridos, apenas danos materiais.

>>>Vídeo abaixo: