Um vizinho impediu que a ação criminosa de dois homens que já estavam saindo da residência carregando uma TV de 32 polegadas e dois receptores fosse concluída, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi acionada na Rua Canadá, Jardim São Paulo, onde a testemunha contou que observou que seus cachorros estavam latindo muito e estranhou o fato, com isso, foi averiguar e avistou dois homens saindo da casa de sua vizinha que está viajando carregando algo enrolado em um cobertor.

Os suspeitos ao perceberem que o vizinho havia descoberto e acionado a polícia, largaram os objetos que carregavam e empreenderam fuga em uma motocicleta antiga com escapamento estourado.

Além da polícia, o vizinho entrou em contato com a mãe da vítima que foi ao local, pois está com a chave do imóvel.

Porém, os ladroes haviam arrombado uma janela e a porta para praticarem o furto.

De posse das informações, a guarnição fez buscas pela região, mas não localizou nenhum suspeito.