A servidora pública, Ivoni Maturana Wolffgramm, dedicou os últimos 12 anos da sua vida ao serviço público na cidade de Espigão d’Oeste.

Recentemente, após não se sentir bem e buscar ajuda médica, foi diagnosticada com um neurinoma do acústico em estágio avançado. O tumor está localizado entre o ouvido, afetando o tronco cerebelar, necessitando de intervenção cirúrgica com urgência.

Devido a complexidade do caso, Ivoni foi encaminhada a um especialista fora do estado, encontrando uma vaga para atendimento em Curitiba-PR no dia 18 de janeiro.

Dada a gravidade do caso, os custos são elevados, sendo aproximadamente R$120 mil e ela não tem no momento condições financeiras e por meio de incentivo de amigos próximos autorizou que seja realizado um pedido de ajuda para arrecadar dinheiro para pagar o tratamento.

Quem puder e quiser ajudar segue os dados abaixo:

Banco do Brasil

Agência 1597-0

Conta corrente: 14753-2

Chave Pix telefone: 69984192034