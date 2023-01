Com a proposta estando para aprovação pelo Governo Federal, a realidade é que todo o processo de regulamentação de jogo e apostas esportivas online ainda se processa. Mesmo levantando muitas dúvidas sobre quais serão os reais impactos para a experiência de jogo, já se sabe qual será muito do destino da receita federal extra. Segundo informações recentes, essa regulamentação irá estar entregando investimento extra para o futebol regional, o que irá acabar beneficiando bastante o esporte da região.

Em uma fase em que a popularidade dos principais jogos de cassino online está aumentando de forma considerável, será mesmo necessário poder existir uma legislação de todo o mercado. Fará assim todo o sentido que possa compreender qual é o impacto dessa regulamentação em todo o mercado e como as receitas fiscais poderão aumentar de forma substancial, beneficiando o futebol regional.

Receita fiscal extra na ordem das dezenas de milhões

Nos últimos anos, mesmo sem regulamentação, se percebeu realmente que os mercados de cassino online e apostas esportivas online no Brasil são dos maiores do mercado. Com isso em consideração – se movimentando várias centenas de milhões de reais por ano nessas indústrias – se percebe que a receita federal, ao conseguir taxar essas receitas dos cassinos online – vai conseguir ter dinheiro para conseguir reinvestir em outras componentes da sociedade.

Com a natural dificuldade financeira que muitas regiões apresentam para apoiarem seus times financeiramente e com todas as garantias para uma melhor formação esportiva, já se sabe que esse dinheiro ajudará não só esse futebol regional, como também o futebol profissional brasileiro que sejam de divisões inferiores. De certo que o foco está em melhorar todas as condições esportivas para a sociedade brasileira.

Jogadores estarão finalmente protegidos ao jogarem online

Se, até ao momento, estar jogando seu jogo de cassino online significaria estar em um operador que apenas tinha uma licença internacional, e não nacional, com esse lançamento de regulamentação de jogo online no Brasil, o mais certo é que, de uma vez por todas, não só seja legal, como também tenha a proteção que necessita. Tal significa ter acesso a diferentes Entidades que o vão ajudar em todas as fases do processo. Até porque os cassinos online legais terão de ter pelo menos uma sede no Brasil, como forma de poderem responder judicialmente.

Somando a isso, outra vantagem para o jogador, assim que a regulamentação possa ser aprovada, é que ele finalmente terá garantia de uma app de jogo e plataforma totalmente em português. Além disso, terá todas as garantias nas transações que realize, seu saldo será salvaguardado e ainda terá um suporte ao cliente totalmente em português e que terá a obrigação de responder em um prazo de poucas horas. Finalmente, terá todas as garantias de que precisa para jogar seus jogos de cassino online favoritos, podendo jogar de forma livre, justa e com chances de aproveitar bônus e outras ofertas especiais.