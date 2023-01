A chuva seguirá ativa no país. De acordo com boletim divulgado pela Climatempo, a quarta-feira (11) será de pancadas em boa parte do Brasil.

Além disso, trovoadas e tempo nublado são outros destaques meteorológicos indicados na previsão do tempo para o dia.

Conforme ressalta a meteorologia, a chuva deve cair sobre pontos de todas as cinco regiões geográficas brasileiras. No Sudeste, por exemplo, o clima instável vai predominar, com os maiores volumes sendo aguardados para o centro mineiro e o norte fluminense.

Ainda segundo a previsão do tempo para quarta-feira, o tempo nublado será o destaque climático em Mato Grosso e Goiás, no Centro-Oeste. Faixas do Nordeste e do Norte também devem, nesse sentido, registrar um dia nublado. Por outro lado, o Sul deve enfrentar trovoadas.

Previsão do tempo com chuva e tempo nublado

Confira, abaixo, o resumo da previsão do tempo para as cinco regiões geográficas do Brasil. As informações são da Climatempo e válidas somente para esta quarta-feira (11).

Sul

Chove em todo o Paraná, em grande parte de Santa Catarina e na Campanha Gaúcha. Há condições para trovoadas e pancadas pontualmente fortes, mas sem grandes alertas. Onde não chove os índices de umidade relativa do ar (UR) ficam em níveis críticos.

Sudeste

O tempo instável permanece predominando em todo o Sudeste. A chuva é volumosa, principalmente na região central de Minas Gerais e no norte do Rio de Janeiro. Há condições para temporais e pancadas pontualmente fortes em todas as áreas de região.

Centro-Oeste

A chuva diminui sobre Mato Grosso do Sul, mas ainda há condições para volumes expressivos e pancadas isoladas. Dia chuvoso e nublado em Mato Grosso e Goiás, mas também sem grandes alertas.

Nordeste

A chuva perde força no Maranhão e no Piauí, mas aumenta na costa leste nordestina. Mais chuvas, mas novamente sem grandes alertas, também na Bahia. Há pouca abertura de sol e, dessa forma, o dia fica nublado em toda a região.

Norte

Instabilidades predominam em toda a região. A saber, os acumulados são mais elevados no noroeste do Amazonas e no Amapá. Mesmo assim, a previsão é de pancadas de chuva e céu nublado nas demais áreas da região.