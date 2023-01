Cerca de 100 produtores rurais em Corumbiara serão beneficiados diretamente com o recurso no valor de R$ 150 mil, destinados pelo deputado Ezequiel Neiva para a aquisição de manilhas ao Projeto Porteira Adentro, em Corumbiara.

O Projeto consiste em melhorar o acesso de pequenas propriedades rurais com a instalação de manilhas nas porteiras dos sitiantes.

O recurso, de acordo com Ezequiel Neiva, foi destinado para Corumbiara a pedido do vereador Solon. O deputado destaca ainda, a parceria com o prefeito Leandro da Saúde. “Além dos R$ 150 mil que destinamos por meio de emenda parlamentar individual, a prefeitura entrará com uma parte de investimento e ainda fará a instalação das manilhas por meio da Secretaria de Obras”, observou o parlamentar.

Ezequiel Neiva disse que tem inúmeros investimentos para o produtor rural, com recursos para a melhoria das estradas com os serviços de patrolamento e encascalhamento; investimento para a construção de pontes de concreto, a instalação de tubos armcos para eliminar pontes velhas de madeira e também a aquisição de implementos agrícolas. “O apoio ao homem do campo é uma das nossas prioridades”, frisou o deputado.

Pontos que serão atendidos

Linha 05; Linha MC-01; (nos assentamentos Renato Natan e Zé Bentão); Linha do Bambu – Zé Bentão; Extensão da Linha do Bambu (Zé Bentão); Linha 04; Linha 04 (3ª para a 4ª Eixo);

Linha 04 (lado esquerdo); Travessão do Senhor Isaque; Travessão da Linha 4 para a 5; Linha 5;

Linha 5 (2ª para a 3ª Eixo); Linha 3ª Eixo; Linha G3 (Assentamento Vanessa); Linha 2ª Eixo.