O deputado Luizinho Goebel (Podemos) participa neste ano de 2024, pela 11ª vez da Rondônia Rural Show, se firmando como o político rondoniense com maior número de participações na feira.

Cumprindo o seu quinto mandato na Assembleia Legislativa, Luizinho conta que viu a Rondônia Rural nascer, conhece o projeto desde antes de ser implementado e faz questão de participar todos os anos.

O parlamentar lembra que a ideia de uma feira setorial dedicada exclusivamente ao agronegócio rondoniense começou em Vilhena no ano de 2010, quando lideranças ligadas ao Sindicato Rural Patronal, buscando uma alternativa para implementar novas tecnologias de produção naquela região que sempre esteve na vanguarda da produção agrícola rondoniense, foram até o evento chamado Show Rural Coopavel, uma das maiores feiras do setor no Brasil, realizada anualmente em Cascavel (PR), em busca de um modelo para implementar em Rondônia. Inicialmente a ideia era instalar a feira em Vilhena, onde uma área de terra para abrigar um futuro centro tecnológico já havia sido escolhida.

Ainda segundo o deputado, que acompanhou o processo de perto, ajudando inclusive na busca por alternativas de viabilização da feira, depois do levantamento dos custos se verificou o investimento para a realização das feiras nos moldes do Show Rural Coopavel se mostrou muito grande, o que fez com que os integrantes do Sindicato Rural, presidido à época pelo produtor Evandro Padovani, buscasse apoio junto ao governo do estado.

Luizinho lembra que era o primeiro ano de Confúcio Moura, em 2011, que tinha como Secretário de Agricultura o ex-deputado federal Anselmo de Jesus, que recebeu as lideranças de Vilhena que apresentaram o projeto e encaminhou para o governador, que decidiu criar já para o ano seguinte, a Rondônia Rural Show, mudando o local para Ji-Paraná, em função da localização e logística para acesso dos produtores de todo o estado. “O governador Confúcio Moura recebeu a ideia e de imediato orientou o secretário Anselmo de Jesus e toda a equipe da Seagri que organizassem a feira já para 2012, que aconteceu no parque de exposições, de Ji-Paraná e foi um sucesso”, disse Luizinho.

Desde a sua implantação, a Rondônia Rural Show vem registrando recordes de público e de negócios realizados, chegando à sua 11ª edição com grande expectativa de público e negócios. A Rondônia Rural Show só não foi realizada em 2021, em função da pandemia. “É uma satisfação ver uma feita setorial tão importante, a maior da Região Norte e uma das maiores do país se realizar em Rondônia. Isso mostra a potencialidade do agronegócio rondoniense, a força do nosso produtor rural e destaca o nosso estado como uma das fronteiras agrícolas brasileiras”, destacou o deputado

Luizinho fez questão de destacar o empenho do governo do estado da época e o apoio recebido de todos os parceiros que ajudaram a idealizar e a tornar realidade a Rondônia Rural Show. “Neste momento de sucesso é necessário lembrarmos quem idealizou e quem oportunizou a construção dessa importante feira em Rondônia. O governador Confúcio Moura visualizou o futuro, investiu na criação da Rondônia Rural Show, na formação do Centro Tecnológico que hoje abriga a exposição, que foi uma área doada pela prefeitura de Ji-Paraná comandada pelo então prefeito Jesualdo Pires, do empenho do secretário Anselmo de Jesus que comandou a primeira Rondônia Rural Show e depois do secretário Evandro Padovani que estruturou e comandou as demais, transformando na maior do Norte do Brasil e o empresariado que abraçou a causa e fez acontecer. Hoje a Rondônia Rural Show é uma realidade e cabe ao governo apenas dar continuidade no que foi plantado há mais de uma década”, pontuou Luizinho.