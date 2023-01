Por iniciativa da Câmara de Vereadores de Vilhena diversos entes públicos e privados, além de profissionais de saúde estão se mobilizando para realizar uma grande campanha de conscientização popular a respeito da questão de consumo de drogas lícitas e ilícitas na cidade.

A campanha acontece em alusão ao Dia de Combate ao Alcoolismo, que é celebrado em 18 de fevereiro, e do Dia Nacional de Combate as Drogas e ao Alcoolismo, cuja data estabelecida é 20 de fevereiro.

Para promover a iniciativa a Câmara Municipal obteve parceria com a Secretaria Municipal de Educação, PROERD, FIMCA e SICCOB, além do Consultório de Psicologia Lótus, mas outros parceiros ainda podem se agregar à ação nos próximos dias.

A campanha compreenderá palestras em escolas urbanas e rurais da rede municipal de ensino, atendendo adolescentes, jovens e também adultos, através de palestras com psicólogos e agentes do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que é desenvolvido pela Polícia Militar -, entre os dias 13 e 17 de fevereiro; sendo encerrada no dia 20 com um pit stop no centro da cidade.

A programação ainda está sendo elaborada, mas é certo que contará com a participação de estudantes, professores, agentes do PROERD, psicólogos, profissionais de Medicina, acadêmicos de Psicologia e possivelmente de Enfermagem e Educação Física, vereadores e secretários municipais.

O próprio presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Samir Ali (Podemos) e o prefeito Delegado Flori (Podemos) devem liderar a ação que irá concluir a campanha, participando do pit stop.

Ao comentar a iniciativa, Samir agradeceu a participação e o empenho dos parceiros “nesta tão importante ação que busca livrar nossos jovens e a nossa cidade do flagelo das drogas líticas e ilícitas a união da sociedade é fundamental”, e aproveita a ocasião para convidar outras organizações da sociedade e a população em geral a aderir ao movimento.

“Devemos investir na prevenção contra as drogas, conscientizando a nossa população e dessa forma buscando um futuro melhor para nossas crianças e jovens para que possam ter uma vida plena e digna, ficando longe das trevas de tão terrível mal, e essa campanha será a primeira entre muitas que espero serem realizadas na nossa cidade”, disse o presidente do Legislativo, que idealizou a ação.