Em Vilhena, câmeras de segurança registraram o momento em que um motociclista que trafegava pela Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral) bateu violentamente em um caminhão que seguia a sua frente.

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 2.

De acordo com as imagens, o motorista do caminhão seguia pela Perimetral sentido BR-174, quando após passar o cruzamento com a Avenida Rio Grande do Norte, estava acessando uma via secundária, quando o motociclista colidiu contra o caminhão.

Além do condutor da moto, uma mulher que estava com ele na garupa sofreu ferimentos.

As vítimas foram socorridas ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

>>>Vídeo abaixo: