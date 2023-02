Na manhã desta segunda-feira, 6, pais de alunos da rede pública entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia para reclamarem do transporte escolar, em Vilhena.

De acordo com a mãe de uma aluna que mora no bairro Ipê, sua filha estuda no colégio Alvares de Azevedo e hoje foi impedida de entrar no ônibus.

Segunda a mãe, procurou a Secretaria Municipal de Educação (Semed) para reclamar, mas foi informada que o transporte de sua filha seria de responsabilidade da Seduc.

A mãe afirma que procurou a Seduc, porém, falaram para ela que teria que ir na Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran).

Contudo, a mãe foi até a Sentram, no qual a mandaram de volta para Semed, pois teria que refazer o cadastro de sua filha.

Entretanto, a mãe já tinha procurado a Semed no dia 1º de fevereiro e recadastrado a filha, porém, não adiantou nada, pois a menina foi impedida de entrar no coletivo nesta segunda-feira, 6, no primeiro dia de aula.

Após a filha ter sido impedida de embarcar no coletivo, a mãe procurou novamente a Semed para reclamar, e ao chegar lá, encontrou dezenas de pais com o mesmo problema com seus filhos.

Os pais pedem uma solução com urgência para o impasse, haja vista, que a maioria dos alunos moram muito longe de onde estudam e para irem a pé ou de bicicleta se torna inviável, pois é perigoso e os pais não podem acompanhar seus filhos, pois a maioria trabalha.