Ao ocupar a Tribuna do Senado Federal na tarde de quarta-feira (08) o senado Confúcio Moura (MDB-RO) fez um discurso firme em defesa da democracia e do respeito ao estado de direito. Em sua fala, lembrou que exatamente hoje faz um mês da tentativa de golpe e das invasões ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto.

“Hoje, dia 8 de fevereiro, completam-se justamente 30 dias da tentativa fracassada de um atentado contra a democracia brasileira, data que nunca poderá ser esquecida, pela gravidade, pela ousadia, pelo atrevimento de um golpe que, felizmente, não se concluiu e não ocorrerá, por causa da reação enérgica e decisiva da sociedade brasileira”, afirmou Confúcio Moura

Ao citar o episódio, o parlamentar rondoniense lembrou de outros momentos da história em que foram tentados movimentos parecidos, alguns com mais êxito. “Essa data não pode ser esquecida como não podem ser esquecidos outros movimentos, como a ditadura de Vargas, como o integralismo de Plínio Salgado, ou a ditadura militar iniciada em 1964, que nos remete a tristes memórias”, relembrou.

Além de impor enorme prejuízo aos cofres públicos, causaram indignação à maioria da população, segundo o senador, ao pedir golpe militar. “Foram destruídos prédios, móveis, símbolos e acervo artístico. O que se viu foi um comportamento de bando provocado por uma minoria com objetivos definidos, movida por um discurso de intervenção militar no País. O mundo viu, o Brasil viu, e 93% da nossa população rejeitaram essa tentativa de golpe”, enfatizou o senador.

O parlamentar também defendeu punição rigorosa aos envolvidos nos atos golpistas. “A ação dessas pessoas que invadiram e que depredaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto representa o ponto mais baixo da nossa trajetória recente. O que foi feito é criminoso e deve ser combatido, investigado e punido dentro das normas jurídicas existentes”, exigiu Confúcio Moura.

Apesar da violência do ato, o senador avalia que os valores democráticos não foram arranhados e fez um apelo para os congressistas se unirem em defesa da democracia brasileira. “A democracia não foi abalada; pelo contrário: saiu vitoriosa com o fortalecimento dos pilares dos três Poderes da República. A conjuntura requer de nós, congressistas, um compromisso para a defesa e o fortalecimento da democracia e das instituições brasileiras, conforme está previsto na nossa Constituição”, conclamou.

No seu discurso, o senador pediu que os três poderes trabalhem em conjunto “e cooperem entre si, com o objetivo de fortalecimento do Estado Democrático de Direito”.

O parlamentar agradeceu a Policia Legislativa da Câmara Federal e do Senado, na pessoa da Policial feminina do Senado Graziela Ramalho Galdino De Morais, que se encontrava na linha de frente do combate aos agressores e que, inclusive, foi xingada e ameaçada de morte.

“O trabalho e a atuação da Polícia Legislativa do Senado foram grandiosos, extraordinários. Ali, na improvisação e no quente do conflito, cinquenta e poucos policiais legislativos para enfrentar uma turba ensandecida, tiveram a calma de combater, estrategicamente, e atuaram com dedicação, com resiliência e bravura” afirmou o senador.

Ao finalizar sua fala, o senador demandou a união de esforços para recuperar o tempo perdido pelo País. “Precisamos trabalhar pela reconstrução do país, unidos para recuperar as décadas perdidas seguidamente! Precisamos fortalecer a cultura cívica, o compromisso democrático, abraçar a tolerância e promover o diálogo. O trabalho é árduo, mas é essencial para que retomemos o caminho do desenvolvimento, com democracia, que é o nosso fim comum”, concluiu o parlamentar.