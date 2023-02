Na manhã de terça-feira, 14, visitou a redação do Extra de Rondônia os representantes do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) de Vilhena, Marcel Eméric Bezerra de Araújo, Coordenador de Pós-Graduação do IFRO (Campus de Vilhena), Mauro Henrique Miranda de Alcântara, chefe do Departamento de Pesquisa Inovação e Pós-Graduação e Fátima Abdalla Novais, Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em ensino de Ciências e Matemática, onde falaram sobre o curso gratuito oferecido pela instituição, em Vilhena.

Segundo o Coordenador de Pós-Graduação Marcel Eméric o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências e Matemática tem como objetivo oportunizar a qualificação profissional, principalmente no que se refere ao acompanhamento ao campo do planejamento, prática pedagógica, execução de aulas, acompanhamento e avaliação do processo educativo, além de elaboração de material técnico-didático.

O curso tem como objetivo aumentar a capacitação de integração de métodos e análises entre outros parâmetros na área educacional, oferecendo oportunidades de desenvolvimento profissional, por meio de práticas, conceitos, técnicas e habilidades que permitam reunir condições possíveis para se auferirem bons resultados na desejada eficiência e eficácia educacional.

Com prazo de um ano, no máximo dois, com elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Ao final, é outorgado ao estudante o grau de Especialista em Ensino de Ciências e Matemática.

Confira abaixo Informações relacionadas ao Curso de Pós-Graduação de Ensino de Matemática e Ciências:

Modalidade: Presencial.

Área de concentração: Ciências Humanas.

Área de avaliação/subárea: Educação.

Linhas de pesquisa: Metodologia do Ensino de Ciências e Matemática, e Instrumentalização do Ensino de Ciências e Matemática.

Habilitação: Especialista em Ensino de Ciências e Matemática.

Carga horária: 400 horas.

Requisitos de acesso/forma de ingresso: Portadores de diplomas de graduação em cursos reconhecidos pelo MEC. As formas de ingresso serão estabelecidas por meio de processo seletivo com edital específico.

Vagas: 30 vagas/ano.

Turno de Funcionamento: Quinta-feira (noturno), Sexta-feira (noturno), Sábado (matutino e vespertino) e Domingo (matutino).

Campus de funcionamento: Vilhena.

Regime de Matrícula: Anual – Processo Seletivo.

Prazo para integralização do curso: mínimo de 18 meses e máximo de 24 meses.

Público-alvo: Profissionais educadores licenciados e bacharéis que estejam em efetivo exercício da docência ou não, preferencialmente aqueles que atuam na Educação Básica. Também se destina a profissionais que possuem diploma de curso superior e atuam com gestão educacional, supervisão e orientação em escolas de Ensino Fundamental e Médio.

Telefone para contato: (69) 9 9910-4978

E-mail: poscienciasematematica@ifro.edu.br

Coordenação

Nome: Fátima Hassan Abdalla Novais

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3681989885605671